BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,28 EUR.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,28 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,24 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.564 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,71 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch etwas höher: Borussia Dortmund mit Verletzungspech bei zwei Profis - Sportdirektor hält weitere Wechsel für möglich

BVB-Aktie erholt sich: BVB siegt bei Testspiel gegen US-Zweitligisten San Diego

BVB-Aktie etwas tiefer: Nachfolger von Reus gefunden - Emre Can neuer Dortmund-Kapitän