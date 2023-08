BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,26 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 4,26 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,26 EUR. Bei 4,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.216 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 39,20 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 43,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

