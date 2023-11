BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,78 EUR zu.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,78 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,78 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.651 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,44 EUR fiel das Papier am 22.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 14.11.2024.

