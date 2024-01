BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 3,61 EUR nach.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 3,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR. Bei 3,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.043 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 39,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert.

