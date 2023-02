BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 4,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,09 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.976 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 8,40 Prozent wieder erreichen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.02.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie schwächer: Borussia Dortmund verleiht Hazard bis Saisonende an Eindhoven - Kritik an Transferverhalten von FC Chelsea

BVB-Aktie gefragt: BVB wohl vor Einigung mit Duranville

BVB-Aktie leichter: BVB-Sportchef Kehl dementiert Transfergerüchte rund um Jungstar Bellingham

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com