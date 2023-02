BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag in Rot

Um 09:22 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,10 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,10 EUR nach. Bei 4,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.472 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 4,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,85 Prozent. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,68 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,60 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.02.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie schwächer: Borussia Dortmund verleiht Hazard bis Saisonende an Eindhoven - Kritik an Transferverhalten von FC Chelsea

BVB-Aktie gefragt: BVB wohl vor Einigung mit Duranville

BVB-Aktie leichter: BVB-Sportchef Kehl dementiert Transfergerüchte rund um Jungstar Bellingham

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com