BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Einbußen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 3,93 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,88 EUR. Bei 4,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 209.403 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,29 Prozent. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,97 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

