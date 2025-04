BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,02 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:39 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,02 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,00 EUR nach. Bei 3,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.273 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 30,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,96 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 08.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

