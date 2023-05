BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag nach

Um 11:57 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 18.113 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 4,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (2,97 EUR). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 42,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

