BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 15:39 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 4,23 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,23 EUR nach. Bei 4,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.793 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 41,87 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 94,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umsetzen können.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie knickt ein: BVB gegen Bochum mit Rückschlag im Titelkampf - Zukunft von Mats Hummels noch ungewiss - BVB will wohl Fresneda verpflichten

BVB-Aktie legt zu: Borussia Dortmund mit guter 'Portion Selbstvertrauen' - Reus verlängert wohl Vertrag beim BVB

BVB-Aktie springt an: BVB übernimmt Tabellenführung - 4:0 Heimsieg gegen Frankfurt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com