BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 3,85 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,85 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,81 EUR. Bei 3,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.058 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 154,25 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,27 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 10.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 09.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,451 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

