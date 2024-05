BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,86 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,86 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,86 EUR. Bei 3,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 500 Aktien.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 16,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 154,25 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,27 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 09.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,451 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

