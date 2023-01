BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,93 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,84 EUR. Bisher wurden heute 130.014 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (2,98 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 32,10 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VI Images via Getty Images