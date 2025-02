BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 3,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,31 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,30 EUR. Bei 3,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 5.243 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 15,78 Prozent wieder erreichen.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 08.11.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 107,33 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 102,26 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2025 wird am 26.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt in der Verlustzone

BVB schafft ersten Liga-Sieg in 2025 - Kovac beginnt als Trainer - Kehl stellt Zugänge in Aussicht - Aktie tiefer

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge