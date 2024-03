BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,43 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,43 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,46 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.976 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 42,16 Prozent niedriger. Bei 3,33 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,06 Prozent.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 104,30 EUR.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 09.05.2025.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,308 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

