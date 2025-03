BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 3,29 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,29 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,31 EUR aus. Bei 3,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 104.657 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,25 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,212 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gewinnt: Spiel ohne Gegentor dank geschlossener Mannschaftsleistung

BVB (Borussia Dortmund)-Aktie: Was Analysten von BVB (Borussia Dortmund) erwarten

BVB-Aktie gefragt: BVB-Elefantenrunde laut Ricken beendet