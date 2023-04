BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Dienstagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:47 Uhr 1,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,90 EUR. Bisher wurden heute 108.732 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 4,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,16 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 33,65 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 12.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

