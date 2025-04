BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 3,01 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,01 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.715 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 44,68 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 10.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 137,19 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

