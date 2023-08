BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,25 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,25 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.794 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 29,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie: BVB verpasst Sieg gegen Chelsea - Terzic: 'Auf gutem Weg' - BVB und Bayern rufen deutsche Vereine zu Marketingreisen auf

BVB-Aktie dreht ins Plus: Schlotterbeck nicht schwerer verletzt - dennoch keine Teilnahme am Training in dieser Woche

BVB-Aktie dennoch etwas höher: Borussia Dortmund mit Verletzungspech bei zwei Profis - Sportdirektor hält weitere Wechsel für möglich