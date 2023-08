BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,27 EUR zu.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,27 EUR. Bei 4,27 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.601 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,04 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie: BVB verpasst Sieg gegen Chelsea - Terzic: 'Auf gutem Weg' - BVB und Bayern rufen deutsche Vereine zu Marketingreisen auf

BVB-Aktie dreht ins Plus: Schlotterbeck nicht schwerer verletzt - dennoch keine Teilnahme am Training in dieser Woche

BVB-Aktie dennoch etwas höher: Borussia Dortmund mit Verletzungspech bei zwei Profis - Sportdirektor hält weitere Wechsel für möglich