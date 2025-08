BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,65 EUR aus. Bei 3,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.879 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,44 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 23,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 148,83 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 98,19 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 14.08.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,272 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

