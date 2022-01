BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht Boden gut

GO

Heute im Fokus

DAX zieht an -- Märkte in Fernost uneinig -- Deutsche Bank erwägt offenbar Joint Venture in China -- Uniper sichert Rohstoffgeschäfte mit Krediten ab -- FMC, Tesla, Stabilus im Fokus

Marke BMW erzielt Rekordabsatz. QUALCOMM will Intel-Chips in PCs ersetzen. CES: Sony zeigt zweiten Auto-Prototypen und gründet Mobilitäts-Firma. Evergrande will Auszahlungen um halbes Jahr verschieben. Goldschatz von Anlegern bei Deutscher Börse auf Rekordhoch. Starke Nachfrage nach E-Autos stützt Volvos Verkaufszahlen. Mercedes-Benz ruft Hunderttausende Autos zurück.