BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,32 EUR. Mit einem Wert von 3,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 400 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 23,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 107,33 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,205 EUR in den Büchern stehen haben wird.

