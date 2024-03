BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Dienstagnachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,38 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.892 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 27.05.2023. 75,44 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 1,63 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Mit einem Umsatz von 104,30 EUR, gegenüber 104,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 09.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,308 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

