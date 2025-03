BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 3,24 EUR.

Um 15:45 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 3,24 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,24 EUR nach. Bei 3,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356.541 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 34,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 08.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,212 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

