BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,32 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,32 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,32 EUR zu. Bei 3,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.889 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 16,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 10.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent verringert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,212 EUR je Aktie.

