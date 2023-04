BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 15:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,91 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,93 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.010 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 12.05.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

