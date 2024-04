BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Mittag

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3,47 EUR nach.

Um 11:45 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,47 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.324 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,89 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,47 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,413 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

