BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 4,36 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.939 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 3,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 46,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,10 EUR umgesetzt worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

