BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,31 EUR. Bei 4,37 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,26 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.084 Stück gehandelt.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 30,90 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 vorlegen.

