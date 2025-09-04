BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,60 EUR.

Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,60 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 222 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 29,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,080 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,090 EUR je Aktie belaufen.

