BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,88 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,87 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 30.435 Aktien.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2022 bei 3,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 10.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

