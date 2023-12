BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag schwächer

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 3,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 3,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.790 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Rot: Bei Borussia Dortmund wohl keine Transferoffensive in Winterpause - Unentschieden gegen Bayer Leverkusen

BVB-Aktie: Borussia Dortmund drohen drei Ausfälle bei Topspiel am Sonntag in Leverkusen

BVB-Aktie hängt an 50-Tage-Linie: Oddo-Kaufempfehlung sorgt für Rückenwind