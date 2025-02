BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verliert am Nachmittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,31 EUR.

Um 15:42 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,31 EUR. Bei 3,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.678 Stück gehandelt.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 24,11 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 19,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,205 EUR fest.

