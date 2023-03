BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag schwächer

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,34 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,32 EUR ein. Bei 4,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.942 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 2,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: BVB geht mit Respekt in das Spitzenspiel am Freitag gegen RB Leipzig

BVB-Aktie gewinnt: Titelträume beim BVB wachsen - Entscheidungen zu Hummels und Reus wohl im März

BVB-Aktie tiefer: Wechsel von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund noch nicht fix

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com