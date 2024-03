BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag im Minus

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,39 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:04 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 3,39 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,36 EUR ab. Bei 3,36 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.240 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,95 EUR) erklomm das Papier am 24.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,78 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 1,48 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,308 EUR fest.

