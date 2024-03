BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,38 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,38 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,36 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.153 Aktien.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR. Gewinne von 76,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,34 EUR am 29.02.2024. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 1,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 09.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,308 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

