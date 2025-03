BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

06.03.25 09:24 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 3,24 EUR.

Wer­bung

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,24 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,24 EUR. Bisher wurden heute 1.507 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 25,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,35 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR. Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 08.05.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,212 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schließt deutlich im Plus Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt am Nachmittag deutlich im Plus BVB-Aktie im Minus: Dämpfer gegen Lille mit Mbappé-Bruder - BVB zittert ums Weiterkommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com