BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 3,92 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,92 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,93 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.170 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 33,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,33 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 23.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber -0,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,76 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,25 Mio. EUR ausgewiesen.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2024 wird am 10.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 09.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,451 EUR in den Büchern stehen haben wird.

