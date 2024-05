BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 3,89 EUR.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 3,89 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,89 EUR zu. Bei 3,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.782 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,451 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie verliert: Borussia Dortmund verzeichnet in Q1 mehr Verlust - Paris-Spiel und Ende der Ära Reus

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

BVB-Aktie profitiert von Sieg gegen Paris