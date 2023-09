BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Mit einem Wert von 4,30 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 4,30 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,28 EUR. Bei 4,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.269 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.10.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 26.09.2024 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

