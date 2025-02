BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 15:43 Uhr 0,2 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.956 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 23,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 19,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Am 14.02.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,205 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

