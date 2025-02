Aktienkurs aktuell

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag höher

07.02.25 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 3,33 EUR.

Wer­bung

Um 09:00 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,33 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,33 EUR zu. Mit einem Wert von 3,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 3.680 Stück. Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 30,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 16,67 Prozent sinken. Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an. Am 08.11.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 107,33 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund). Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,205 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie legt zu: Weitere personelle Konsequenzen könnten folgen BVB-Aktie stabil: BVB scheitert bei Cherki-Transfer - Svensson kommt - Can bleibt Kapitän Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com