BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,25 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,26 EUR. Bei 3,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 59.934 Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 25,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 14,62 Prozent sinken.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 08.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,212 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

