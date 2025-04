BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit KursVerlusten

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 2,87 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 2,87 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 2,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 302.226 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 34,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

BVB-Aktie leichter: Nmecha vor Comeback