BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verliert am Vormittag

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 4,31 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,31 EUR. Zuletzt wechselten 4.756 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 27,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

