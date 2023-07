BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 4,32 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,33 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.600 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Abschläge von 30,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie mit Aufschlägen: Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg

BVB-Aktie fällt zurück: Nmecha-Wechsel nach Dortmund steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss

BVB-Aktie höher: Dortmund will Mexikaner Álvarez von Ajax scheinbar nicht verpflichten und holt wohl spanisches Megatalent Diallo