BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR.
Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,67 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,67 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029 Aktien.
Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.
BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,272 EUR je Aktie.
