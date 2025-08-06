DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Aktienentwicklung

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Donnerstagvormittag zu

07.08.25 09:24 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR -0,05 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,67 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,67 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029 Aktien.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,272 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Blick: Polestar wird mit Millionendeal Mobilitätspartner von Borussia Dortmund

BVB-Aktie tiefer: BVB geht juristisch gegen AfD-Wahlwerbung vor

BVB-Aktie dreht nach unten ab: Trainer von Borussia Dortmund bestätigt Emre Can als Kapitän

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
