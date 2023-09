BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Donnerstagmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,21 EUR.

Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,21 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,22 EUR zu. Bei 4,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.283 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.09.2024.

