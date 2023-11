BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,73 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 3,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,73 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,77 EUR. Bisher wurden heute 49.696 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 58,98 Prozent zulegen. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 7,77 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 104,30 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

